مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

عروس البحيرة .. واقعة أغرب من الخيال ظهرت من خلال شاب يدعى يسري عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلاله أنه تعرض للخداع من أسرة زوجته في محافظة البحيرة، وذلك لإخفائهم عنه حقيقة جمع نجلتهم لصفتى الذكر والأنثى، ليكتشف الحقيقة ليلة زفافه.

قصة عروس البحيرة

وقام موقع "صدي البلد " بعمل لقاء مع "منى شعبان " الزوجة، إن لها حق الرد على

إدعاءات وأكاذيب زوجها والتي نالت من شرفها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي.

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