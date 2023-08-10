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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

عروس البحيرة
عروس البحيرة

عروس البحيرة .. واقعة أغرب من الخيال ظهرت من خلال شاب يدعى يسري عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلاله أنه تعرض للخداع من أسرة زوجته في محافظة البحيرة، وذلك لإخفائهم عنه حقيقة جمع نجلتهم لصفتى الذكر والأنثى، ليكتشف الحقيقة ليلة زفافه.

قصة عروس البحيرة 

وقام موقع "صدي البلد " بعمل لقاء مع "منى شعبان " الزوجة، إن لها حق الرد على 
إدعاءات وأكاذيب زوجها والتي نالت من شرفها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي. 

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للمزيد حول أخبار البحيرة وأخبار الغرائب وقصة عروس البحيرة التي ادعى زوجها أنها ذكر وكيف ردت عليه عبر صدى البلد شاهد الفيديوجراف التالي:

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