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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

محمد هنيدي ونجله
محمد هنيدي ونجله أحمد

أحمد محمد هنيدي نجل محمد هنيدي .. تصدر اسمه التريند خلال الساعات الماضية بعدما أعلن الفنان محمد هنيدي عن اسم نجله والهواية التي يمارسها، ومن المعروف عن محمد هنيدي أنه من أكثر الفنانين تفاعلا مع الجمهور على مواقع التواصل. 

أحمد محمد هنيدي

الفنان محمد هنيدي أكد أنه دائمًا يدعم ابنه أحمد على مواصلة مسيرة إحترافة كرة القدم في أسبانيا، حيث أنه أحد لاعبي نادي ألميريا الإسباني.

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للمزيد حول أحمد محمد هنيدي ابن محمد هنيدي الذي تصدر اسمه التريند خلال الساعات الماضية بسبب احترافه في نادي ألميريا الأسباني شاهد الفيديوجراف التالي:

محمد هنيدي أحمد محمد هنيدي نجل محمد هنيدي الميريا ابن محمد هنيدي

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