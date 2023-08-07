صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

صفقات الأهلي الفاشلة .. بات فشل اللاعبين الأفارقة يمثل صداعًا فى رأس مجالس إدارات النادي الأهلى المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي بات ملحوظًا بعد التخلص من الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى جانب التفاوض مع والتر بواليا للخروج من الباب الآمن، بعدما هدد بتصعيد الأمور إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

صفقات الأهلي الفاشلة في العشرية الأخيرة

خزينة النادي الأهلي تكبدت خلال العشرية الأخيرة ملايين الجنيهات مقابل استقدام محترفين أفارقة قدموا مردودًا بعيدًا كل البعد عن مستواهم في الأندية الأخرى.

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للمزيد حول صفقات الأهلي الفاشلة في العشرية الأخيرة وكيف تصرفت إدارة النادي الأهلي إزاء اللاعبين الأفارقة الذين لم يعطوا المردود المطلوب منهم في الملعب شاهد الفيديوجراف التالي: