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«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

الشيف بوراك ووالده
الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير

أزمة الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير .. مازالت الأزمة بين الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير حديث وسائل الإعلام لتستمر حرب التصريحات بين كل منهما منذ بداية أزمة الشيف بوراك الخاصة ببيع العلامة التجارية لـ مطعم المدينة المملوك له. 

أزمة الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير

أبرز تصريحات والد الشيف بوراك إسماعيل أوزدمير التي أثارت الجدل مؤخرا، حيث صرح في لقاء إعلامي على قناة دجلة أن نجله قد استغل جمهوره، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بغرض كسب تعاطفهم حول أزمته الأخيرة.

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للمزيد حول أزمة الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير الخاصة ببيع العلامة التجارية لـ مطعم المدينة الشهير في تركيا شاهد الفيديوجراف التالي:

الشيف بوراك بوراك مطعم المدينة إسماعيل أوزدمير أزمة الشيف بوراك

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