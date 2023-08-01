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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

وجدي العربي
وجدي العربي

شماتة وجدي العربي في وفاة ابن حسن يوسف .. أثار الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي، حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعليقه على خبر وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقا قبل ساعات في إحدى قرى الساحل الشمالي.

شماتة وجدي العربي في موت عبدالله حسن يوسف

نشر الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي، منشورا بعيدا عن الاخلاق، يحمل شماتة في وفاة نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بدأه بجملة "لا أستطيع الشماتة".

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للمزيد حول منشور شماتة وجدي العربي في وفاة عبدالله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف ورد فعل الجمهور شاهد الفيديوجراف التالي:

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100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

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