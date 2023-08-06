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«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

ثراء جبيل وخطيبها
ثراء جبيل وخطيبها مختار الديناري

خطوبة ثراء جبيل ومختار الديناري.. احتلت الفنانة الشابة ثراء جبيل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخطوبتها المفاجئة من الفنان مختار الديناري، أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، وهي الخطوبة التي كانت مفاجأة رومانسية.

مفاجأة خطوبة ثراء جبيل في الشارع 

الفنانة الشابة ثراء جبيل ظهرت في مقطع فيديو، وتتم دعوتها لمقابلة إعلامية لتتواجد في المكان الذي من المخطط أن يفاجئها مختار الديناري بطلب يدها للزواج، حيث اتفق مع عدد من أصدقائها للتواجد والاحتفال، لتصل ثراء جبيل في موعدها وتتفاجأ بعرض الزواج، ليتصدر التريند عبارة "ثراء جبيل إنستجرام" لمشاهدة صور خطيب ثراء جبيل وتفاصيل الخطوبة.

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للمزيد حول خطوبة ثراء جبيل ومختار الديناري وتفاصيل خطوبتها في الشارع وماذا قال رواد السوشيال ميديا عن خطوبة ثراء جبيل ومن هو خطيب ثراء جبيل، شاهد الفيديوجراف التالي:

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