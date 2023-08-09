وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

وفاة منحة زيتون .. توفيت الفنانة منحة زيتون اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 63 سنة.

وفاة منحة زيتون

تعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال، ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرًا في قلوب محبيها، فلا أحد ينسى «أم فرحات» في فيلم «همام في أمستردام»، والذي كان سببا في شهرتها.

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للمزيد حول وفاة منحة زيتون وما أشهر أعمال منحة زيتون وماذا قدمت من أعمال مع الفنان محمد هنيدي وماذا قالت قبل وفاتها عن كواليس تصوير فيلم همام في أمستردام شاهد الفيديوجراف التالي: