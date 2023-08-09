عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

منحة زيتون
منحة زيتون

وفاة منحة زيتون .. توفيت الفنانة منحة زيتون اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 63 سنة.

وفاة منحة زيتون

تعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال، ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرًا في قلوب محبيها، فلا أحد ينسى «أم فرحات» في فيلم «همام في أمستردام»، والذي كان سببا في شهرتها.

اقرأ أيضًا: العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف 

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

للمزيد حول وفاة منحة زيتون وما أشهر أعمال منحة زيتون وماذا قدمت من أعمال مع الفنان محمد هنيدي وماذا قالت قبل وفاتها عن كواليس تصوير فيلم همام في أمستردام شاهد الفيديوجراف التالي:

وفاة منحة زيتون منحة زيتون أعمال منحة زيتون همام في أمستردام محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

موضوعات متعلقة

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

ترشيحاتنا

تعليق ضاحي خلفان على ظهور محمد بن زايد بين الناس في مصر

أعلى مستوى | إعلان عاجل في اليابان بشأن أسعار البنزين

رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بالهندسة وفنون جميلة | فيديو

مجموعة من الهواة.. ذعر في أوكرانيا بسبب خطأ كارثي لـ زيلينسكي

إصابة 25.. إعلان عاجل من الصحة الروسية بشأن انفجار "سرغييف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ