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وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

الطفلة عفراء
الطفلة عفراء

إنقاذ الطفلة عفراء أو الطفلة آية في زلزال سوريا .. في مثل هذا اليوم من شهر فبراير 2023 استيقظ العالم على فاجعة إنسانية بكل المقاييس ضرب فيها زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة كل من سوريا وتركيا موديا بحياة نحو 50 ألف شخص وآلاف الإصابات الأخرى متبوعا بهزات ارتدادية. 

إنقاذ الطفلة عفراء

بينما أظلمت حياة الآلاف من الأسر تحت الأنقاض، أبصرت الطفلة “عفراء” النور عندما ولدتها أمها تحت الأنقاض فاقدة والديها ربعة من أشقائها، في بلدة جندريس شمال سوريا.

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للمزيد حول زلزال تركيا وقصة إنقاذ الطفلة عفراء أو الطفلة آية خلال زلزال سوريا وكيف أصبحت الآن بعد مرور 6 أشهر على زلزال سوريا 2023 شاهد الفيديوجراف التالي:

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