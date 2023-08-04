العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

حرائق المتوسط .. قسى الحر الشديد بشدة على مناطقَ واسعة في حوض البحر المتوسط، وتسبب في حرائقُ لا تُبقي ولا تَذَر أتت على الأخضر واليابس نتيجة ما تشهده المنطقة من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، اقتربت من 50 مئوية.

حرائق المتوسط

في الجزائر كانت الحصيلة كبيرة فقد التهمت عشرات الضحايا والمصابين، ليتصدر البحث عبارة "حرائق المتوسط".

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أما في تونس فقد تسبب ألسنة اللهب في احتراق الغابات وفرار المواطنين لمناطق أخرى.

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