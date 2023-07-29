مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

أوس أوس .. حل الفنان أوس أوس ضيفا على برنامج تفاعلكم ، الذي يعرض على شاشة "العربية"، ليكشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية والفنية.

تصريحات الفنان أوس أوس

أوس أوس قال إن مسلسل اثنين في الصندوق، الذي قدمه في شهر رمضان منذ عدة سنوات، من أقرب الأعمال إلى قلبه.

اقرأ أيضًا: ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

للمزيد حول تصريحات الفنان أوس أوس على شاشة العربية وماذا قال اوس اوس عن علاقاته بالوسط الفني وأصدقائه وما أحدث أعمال أوس أوس شاهد الفيديوجراف التالي: