«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

فيديو حسين الشحات والشيبي .. تقرير صحفي أكد تعرض والدة المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، لأزمة صحية بعد واقعة الصفع والسب التي تعرض لها ابنها من قبل حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي.

فيديو حسين الشحات والشيبي

حسين الشحات نجم الأهلي اعتدى بالضرب والسب على المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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