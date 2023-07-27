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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

فيديو حسين الشحات والشيبي .. تقرير صحفي أكد تعرض والدة المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، لأزمة صحية بعد واقعة الصفع والسب التي تعرض لها ابنها من قبل حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي. 

فيديو حسين الشحات والشيبي

حسين الشحات نجم الأهلي اعتدى بالضرب والسب على المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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للمزيد حول فيديو حشين الشحات والشيبي وفيديو صفعة الشيبي على يد حسين الشحات عقب مباراة الأهلي وبيراميدز  الأخيرة في الدوري الممتاز شاهد الفيديوجراف التالي:

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