ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

"مجموعة بريكس" واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، تتصارع الدول للانضمام إليها لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

دول مجموعة بريكس

أصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.

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للمزيد حول دول مجموعة بريكس وما هدف هذا التكتل الاقتصادي المتمثل في دول البريكس وعلى رأسه روسيا وما الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة بريكس شاهد الفيديوجراف التالي: