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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

ريم طارق طليقة حسن
ريم طارق طليقة حسن شاكوش

طليقة حسن شاكوش .. كشفت ريم طارق عن كواليس انفصالها من حسن شاكوش، قائلة إن الطلاق تم بالفعل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

ريم طارق وبسمة وهبة

طليقة حسن شاكوش قالت في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء أمس الاثنين: "اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم زواج، وبشوف قصص وحاجات وحشة، وشوفت أبشع حاجة ممكن حد يشوفها بعيدًا عن الخيانة".

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للمزيد حول حلقة طليقة حسن شاكوش ريم طارق وبسمة وهبة وماذا قالت زوجة حسن شاكوش السابقة.. شاهد الفيديوجراف التالي:

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