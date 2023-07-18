«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

طليقة حسن شاكوش .. كشفت ريم طارق عن كواليس انفصالها من حسن شاكوش، قائلة إن الطلاق تم بالفعل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

ريم طارق وبسمة وهبة

طليقة حسن شاكوش قالت في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء أمس الاثنين: "اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم زواج، وبشوف قصص وحاجات وحشة، وشوفت أبشع حاجة ممكن حد يشوفها بعيدًا عن الخيانة".

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