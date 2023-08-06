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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

غرق القاطرة فهد في
غرق القاطرة فهد في قناة السويس

غرق القاطرة فهد في قناة السويس .. نجحت قوات إنقاذ هيئة قناة السويس صباح الأحد، في انتشال جثمان آخر أطقم القاطرة فهد والمفقود الوحيد منذ غرق القاطرة.

حادث غرق القاطرة فهد في قناة السويس

تم حمل جثمان الفقيد السيد موسى على اللنش  في طريقه إلى المستشفى ليودع تحت تحفظ النيابة العامة.

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للمزيد حول حادث غرق القاطرة فهد في قناة السويس وجهود انتشال شهيد الواجب المفقود في حادث غرق القاطرة فهد في قناة السويس وماذا قال رئيس هيئة قناة السويس شاهد الفيديوجراف التالي: 

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