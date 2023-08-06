قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

غرق القاطرة فهد في قناة السويس .. نجحت قوات إنقاذ هيئة قناة السويس صباح الأحد، في انتشال جثمان آخر أطقم القاطرة فهد والمفقود الوحيد منذ غرق القاطرة.

حادث غرق القاطرة فهد في قناة السويس

تم حمل جثمان الفقيد السيد موسى على اللنش في طريقه إلى المستشفى ليودع تحت تحفظ النيابة العامة.

اقرأ أيضًا: انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

للمزيد حول حادث غرق القاطرة فهد في قناة السويس وجهود انتشال شهيد الواجب المفقود في حادث غرق القاطرة فهد في قناة السويس وماذا قال رئيس هيئة قناة السويس شاهد الفيديوجراف التالي: