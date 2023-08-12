عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

بشار الأسد
بشار الأسد

لقاء الرئيس بشار الأسد على سكاي نيوز عربية كامل .. الرئيس السوري بشار الأسد أكد أنه كان ممكنا من الناحية النظرية تفادي الحرب التي تخوضها بلاده "لو أننا خضعنا لكل المطالب التي كانت تُطلب أو تُفرض على سوريا بقضايا مختلفة، في مقدمتها التخلي عن الحقوق السورية، وعن المصالح السورية.

لقاء بشار الأسد على سكاي نيوز عربية

وأضاف الرئيس السوري بشار الأسد "لذلك أقول من الناحية النظرية لأننا من الناحية العملية لن نذهب بهذا الاتجاه، لكن لو افترضنا أننا سنذهب، فهذا يعني أننا سنتفادى الحرب ولكن سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقًا". 

اقرأ أيضًا: ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

للمزيد حول لقاء الرئيس بشار الأسد على سكاي نيوز عربية كامل وماذا قال عن داعش والحرب ضد الإرهاب وماذا عن الضغوط التي مورست ضد بلاده أثناء الحرب على الإرهاب وداعش شاهد الفيديوجراف التالي:

بشار الأسد سوريا الحرب السورية الإرهاب داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

أمطار وبرد ورياح.. تحذير عاجل بشأن طقس اليوم السبت فى السعودية

موضوعات متعلقة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف

خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ