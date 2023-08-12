الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

لقاء الرئيس بشار الأسد على سكاي نيوز عربية كامل .. الرئيس السوري بشار الأسد أكد أنه كان ممكنا من الناحية النظرية تفادي الحرب التي تخوضها بلاده "لو أننا خضعنا لكل المطالب التي كانت تُطلب أو تُفرض على سوريا بقضايا مختلفة، في مقدمتها التخلي عن الحقوق السورية، وعن المصالح السورية.

لقاء بشار الأسد على سكاي نيوز عربية

وأضاف الرئيس السوري بشار الأسد "لذلك أقول من الناحية النظرية لأننا من الناحية العملية لن نذهب بهذا الاتجاه، لكن لو افترضنا أننا سنذهب، فهذا يعني أننا سنتفادى الحرب ولكن سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقًا".

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