أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

حفل خطوبة ابن عمرو أديب .. الإعلامي عمرو أديب واحد من أبرز الأسماء على الساحة الإعلامية، فهو واحد من الإعلاميين الذين غيروا من شكل البرامج الحوارية على شاشة التليفزيون، ويرتبط اسم أديب باسم زوجته الإعلامية لميس الحديدي، فهما الثنائي الإعلامي الأشهر في مصر.

خطوبة ابن عمرو أديب

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الصور لخطوبة ابن الإعلامي عمرو أديب، وسط سعادة عارمة من الأسرة، إلا أنه ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الشاب الذي احتفلت عائلة أديب بخطبته هو ابن الاعلامي عمرو أديب من زوجته الاولى أماني سوكا، وليس من لميس الحديدي.

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