لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

كبسولة النوم اليابانية .. طورت إحدى الشركات اليابانية كبسولة للنوم تسمح للموظفين بأخذ قسط من الراحة على وضع الوقوف خلال أيام العمل المرهقة.

كبسولة النوم اليابانية لحل مشكلة إرهاق العمل

الكبسولة التي تحمل اسم "جيراف ناب" وتعني "غفوة الزرافة" تشجع على أخذ قيلولة أثناء النهار كطريقة لتحسين التركيز وكفاءة العمل، صممت بشكل عمودي بحيث لا تشغل مساحات كبيرة.

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