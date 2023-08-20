أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، مجموعة من المتهمين للجنايات، من بينهم رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس).

قضية تهريب الآثار المصرية

كما أحال طبيبا (هارب) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) للجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية.

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