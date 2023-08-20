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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

سقوط 2 من كبار رجال
سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ومقيمة رومانية بتهمة تهريب آثار

أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، مجموعة من المتهمين للجنايات، من بينهم رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس).

قضية تهريب الآثار المصرية 

كما أحال طبيبا (هارب) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) للجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية.

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أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

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