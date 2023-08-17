رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

رقص أنابيلا هلال .. الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أثارت ضجة بعد انتشار مقاطع فيديو لها من حفل ساهر أقامته في منزلها بحضور أصدقائها وفرقة استعراضية.

رقص أنابيلا هلال

ضيوف الحفل نشروا مقاطع فيديو عدة من الليلة الساهرة، التي ظهرت فيها النّجمة الاستعراضيّة كارولينا كرم تُشارك الدّكتور نادر صعب وزوجته الإعلاميّة أنابيلا هلال الرقص وسط الأصدقاء، ليتصدر البحث عبارة "أنابيلا هلال إنستجرام" لمشاهدة مقاطع الحفل.

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