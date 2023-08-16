جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

عدد المواليد في مصر مشكلة تؤرق الدولة .. هذا ما تؤكده الأرقام التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره فيما يخص عدد حالات الزواج وعدد حالات الطلاق وعدد المواليد وتعداد مصر، حيث لا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية.

تقرير المركزي للإحصاء

رغم الجهود المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنها ما زالت جهودًا عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة حيث بلغ عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة.

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