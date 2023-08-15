تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

غرف الرعب في شبرا .. لا يزال الشباب المصري هو الأكثر ولعا بتقليد كل ما هو غريب عبر السوشيال ميديا لتحويله إلى واقع قد يسبب حالات إصابة وربما تصل إلى الوفاة، هذا بالضبط ما فعله مجموعة من الشباب في شبرا، خططوا لأحد تحديات الرعب ورأوا أنه سيكسر حدة الملل على حد زعمهم، إلا أن النتائج ربما تكون كارثية.

ألعاب الرعب في الشقة المسكونة

نشر جروب شبرا مصر، منشورًا كبيرًا يوضح تحدي جديد للشباب الشبراوية تحديدا، والشباب عامة من مختلف المناطق.

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