إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

إنجازات السيسي في قطاع النقل وتطوير الموانئ .. وزارة النقل نفذت عددًا من المشروعات العملاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، شملت تطوير الطرق والمحاور والكباري وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانئ البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.

إنجازات السيسي في مجال النقل

في إطار توجيهات الرئيس السيسي في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط.

اقرأ أيضًا:

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»



للمزيد حول إنجازات السيسي في مجال تطوير الموانئ وتطوير الطرق ووسائل النقل شاهد الفيديوجراف التالي: