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رئيس التحرير
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3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

هل ينتقل زيزو إلى
هل ينتقل زيزو إلى دوري روشن السعودي

رحيل زيزو إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الشباب السعودي .. أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، تلقى عرضًا تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي. 

 

رحيل زيزو عن الزمالك 

 

نادي الشباب السعودي عرض على زيزو راتبا شخصيًا في نادي يتخطى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد، وكشفت مصادر مطلعة أن نجم الزمالك زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، البالغ قيمتها 12 مليون جنيه وفقًا لأخد البنود المبرمة في عقده.

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للمزيد حول رحيل زيزو نجم الزمالك، وقرب انضمامه إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الشباب السعودي وراتبه المعروض عليه وقيمة الصفقة ورد فعل إدارة الزمالك برئاسة أحمد مرتضى منصور شاهد الفيديوجراف التالي:

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