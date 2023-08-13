شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خناقة البليهي وتاليسكا.. توج فريق النصر السعودي بلقب بطولة كأس العرب للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان للأندية»، بعد الفوز على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 12-8-2023، في نهائي البطولة العربية.

خناقة البليهي وتاليسكا

والتقطت عدسات مجموعة قنوات الكاس القطرية، مشاجرة عنيفة حدث بين على البليهي مدافع الهلال، واندرسون تاليسكا جناح النصر، عقب نهاية مباراة النصر ضد الهلال خلال احتفالات لاعبي النصر بحصد اللقب العربي.

اقرأ أيضًا: صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف



للمزيد حول فيديو خناقة البليهي وتاليسكا عقب مباراة النصف ضد الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال شاهد الفيديوجراف التالي: