مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

من هي غدير حسان ؟ تصدرت الإعلامية غدير حسان التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشرت أخبار حول إهداء زوجها لها سيارة مرسيدس في عيد ميلادها، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من نشطاء السوشيال ميديا، ليتصدر البحث عبارات "زوج غدير حسان"، و"غدير حسان إنستجرام"، و"غدير حسان فيسبوك".

من هي غدير حسان

تخرجت غدير حسان في كلية الإعلام عام 2005، وبدأت حياتها العملية كمذيعة في قناة المحور الفضائية منذ سنة 2005 حتى عام 2010.

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