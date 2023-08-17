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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

اعترافات مدير صندوق
اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية

اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية .. نيابة الأموال العامة العليا أحالت رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم للمحاكمة. 

اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية

كما أحالت النيابة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحاميًا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه. 

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للمزيد حول حوادث وجرائم الفساد وقضية فساد التعليم واعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية المتهم بالفساد والاستيلاء على 25 مليون جنيه من أموال الشعب شاهد الفيديوجراف التالي:

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