متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية .. نيابة الأموال العامة العليا أحالت رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم للمحاكمة.

اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية

كما أحالت النيابة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحاميًا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه.

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