عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

حقيقة طرد محمد رمضان
حقيقة طرد محمد رمضان من زفاف نجل الزعيم

حقيقة طرد محمد رمضان من حفل زفاف محمد عادل إمام .. الفنّانة عفاف مصطفى كشفت حقيقة ما تم تداوله بشأن طرد الفنان محمد رمضان من حفل زفاف نجل الزعيم محمد عادل إمام في عام 2018.

حقيقة طرد محمد رمضان من حفل زفاف نجل الزعيم

ونشرت عفاف مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" تدوينة قالت خلالها إنها ترغب في زيارة الفنان عادل إمام في منزله، لتطمئن عليه وتجلس معه حتى ولو لفترة قصيرة.

اقرأ أيضًا: تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

للمزيد حول حقيقة ما يتردد بشأن طرد محمد رمضان من حفل زفاف محمد عادل إمام نجل الزعيم شاهد الفيديوجراف التالي:

محمد رمضان عادل إمام زفاف محمد عادل إمام نجل عادل إمام الزعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

ليس الأهلي ولا الزمالك.. مورينيو يتابع حساب نادٍ مصري على إنستجرام

عضو الأعلى للجامعات: منظومة التعليم العالي في مصر تهدف إلى تقديم جودة عالية

مصر تجدد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية لإجراء الانتخابات بأقرب وقت

أوكرانيا تهدد بمنع الإسرائيليين من التوافد إلى "أومان" هذا العام

بعد عام على اغتيال داريا دوجينا.. روسيا تندد بالصمت الدولي

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

فيديو

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ