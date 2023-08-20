فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

حقيقة طرد محمد رمضان من حفل زفاف محمد عادل إمام .. الفنّانة عفاف مصطفى كشفت حقيقة ما تم تداوله بشأن طرد الفنان محمد رمضان من حفل زفاف نجل الزعيم محمد عادل إمام في عام 2018.

حقيقة طرد محمد رمضان من حفل زفاف نجل الزعيم

ونشرت عفاف مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" تدوينة قالت خلالها إنها ترغب في زيارة الفنان عادل إمام في منزله، لتطمئن عليه وتجلس معه حتى ولو لفترة قصيرة.

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