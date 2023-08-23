«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

تلفريك باكستان .. أنقذت المروحيات العسكرية وخبراء في الدروب الجبلية وسكان محليون، امس الثلاثاء، ثمانية أشخاص، بينهم تلاميذ، ظلوا محاصرين لساعات طويلة في التلفريك المنكوب فوق واد نائي في باكستان، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

تلفريك باكستان

وتم نقل الأطفال الستة والبالغين من التلفريك إلى بر الأمان من قبل رجال الإنقاذ.

تم إنزال ركاب التلفريك بواسطة حبل انزلاقي تم تجهيزه من قبل فريق الطوارئ المحلي الذي عمل طوال الليل.

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