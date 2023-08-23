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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

تلفريك باكستان المنكوب
تلفريك باكستان المنكوب

تلفريك باكستان .. أنقذت المروحيات العسكرية وخبراء في الدروب الجبلية وسكان محليون، امس الثلاثاء، ثمانية أشخاص، بينهم تلاميذ، ظلوا محاصرين لساعات طويلة في التلفريك المنكوب فوق واد نائي في باكستان، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

تلفريك باكستان 

وتم نقل الأطفال الستة والبالغين من التلفريك إلى بر الأمان من قبل رجال الإنقاذ.

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تم إنزال ركاب التلفريك بواسطة حبل انزلاقي تم تجهيزه من قبل فريق الطوارئ المحلي الذي عمل طوال الليل.

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للمزيد حول أخبار العالم والأخبار الدولية وقصة حادث تلفريك باكستان وماذا حدث للركاب وما المدة التي استغرقتها عمليات الإنقاذ شاهد الفيديوجراف التالي:

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