أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

فرمانات خالد بيبو في النادي الأهلي .. الإعلامي محمد فاروق قال إن خالد بيبو مدير الكرة بـ النادي الأهلي، وجه طلبا إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية قبل بدء معسكر الفريق القادم للموسم الجديد.

سبب رحيل سيد عبدالحفيظ

الإعلامي محمد فاروق أضاف عبر برنامج "البريمو" على قناة "ten": "طلب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي من الخطيب منحه جميع الصلاحيات التي تم منحها إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حتى ينجح في مهمته والسيطرة على غرفة خلع الملابس في الأهلي في مهمته الجديدة".

اقرأ أيضًا: متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

للمزيد حول سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي وماذا طلب خالد بيبو من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شاهد الفيديوجراف التالي: