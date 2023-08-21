رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

حقيقة هروب عمرو وردة من صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي .. مصدر مقرب من المصري عمرو وردة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، كشف حقيقة هروب اللاعب من النادي المغربي.

حقيقة هروب عمرو وردة

المصدر قال لموقع صدى البلد: "تحدثت مع عمرو وردة منذ قليل وأكد لي أنه في المغرب ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي.. عمرو وردة أخبرني بتلقيه مكالمة من رئيس الرجاء يعبر فيها عن اندهاشه من الأنباء المنتشرة في مصر حول اختفائه".

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