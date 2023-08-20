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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

سفاحة بريطانيا
سفاحة بريطانيا

قضية سفاحة الرضع في بريطانيا لا تزال الملايين حول العالم، بعد أن فجّر كبير أطباء الأطفال بمستشفى كونتيسة تشيستر مفاجأة صاعقة حول الممرضة لوسي ليتبي، المتهمة بقتل العديد من الأطفال الرضع الحديثي الولادة على مدى سنوات. 

قضية سفاحة الرضع في إنجلترا

 بريطانيا

الدكتور رافي جيارام، أكد أنه وأطباء آخرون حذروا مديري "NHS" - هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا - من المخاوف بشأن ليتبي قبل أشهر من استدعاء الشرطة لها.

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للمزيد حول جريمة قتل الأطفال الرضع وتفاصيل قضية سفاحة الرضع في بريطانيا وماذا قالت المتهمة أمام الشرطة شاهد الفيديوجراف 

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