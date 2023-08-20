«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قضية سفاحة الرضع في بريطانيا لا تزال الملايين حول العالم، بعد أن فجّر كبير أطباء الأطفال بمستشفى كونتيسة تشيستر مفاجأة صاعقة حول الممرضة لوسي ليتبي، المتهمة بقتل العديد من الأطفال الرضع الحديثي الولادة على مدى سنوات.

قضية سفاحة الرضع في إنجلترا

بريطانيا

الدكتور رافي جيارام، أكد أنه وأطباء آخرون حذروا مديري "NHS" - هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا - من المخاوف بشأن ليتبي قبل أشهر من استدعاء الشرطة لها.

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