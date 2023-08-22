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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

سوبر ماريا محاربة
سوبر ماريا محاربة السرطان الراحلة

وفاة سوبر ماريا متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.. فبعد صراع كبير مع المرض الخبيث، رحلت عن عالمنا محاربة السرطان التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاتها، بعد إن كان يشاركها الجميع رحلة علاجها متمنيين لها التغلب عليه إلا أنه كان أقوى منها، فما قصتها؟

وفاة سوبر ماريا بمرض السرطان

منذ فترة ليست بالقصيرة،  بدأت معاناة السيدة ماريا، بآلام بسيطة في المعدة، حتى فوجئت مع مرور الوقت بإصابتها بالسرطان في اللسان، لتبدأ ابنة الـ 27 سنة رحلتها مع العلاج، أملًا في الشفاء لاستكمال تجهيزات زفافها مع خطيبها الذي يُدعى صموئيل.

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للمزيد حول تفاصيل وفاة سوبر ماريا بمرض السرطان وماذا قالت قبل رحيلها وماذا كتب أصدقاؤها عنها على السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي:

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