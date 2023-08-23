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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي يقترب من الانضمام من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، عبر بوابة اتحاد جدة، حيث أصبح محمد صلاح محط اهتمام كبير لدى قطاع كبير من جماهير الكرة العالمية في الساعات الأخيرة، في ظل الحديث الكبير حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، ورغبة نادي اتحاد جدة في الحصول على خدمات محمد صلاح بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أفضل لاعبي العالم في الفترة الراهنة.

محمد صلاح ودوري روشن

برغم أن وكيل محمد صلاح خرج في أكثر من مشهد، ليؤكد أن اللاعب لن يرحل عن صفوف نادي ليفربول، لكن التكهنات تزيد بصورة قوية جدًا، حول أن محمد صلاح بات قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف اتحاد جدة، إذ إن بعض التقارير أشارت إلى أن اللاعب قريب جدًا من الانتقال لصفوف اتحاد جدة في الفترة المقبلة.

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للمزيد حول قرب انضمام محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، عبر بوابة نادي اتحاد جدة شاهد الفيديوجراف التالي:

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