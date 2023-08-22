8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

أب وأم يعرضان ابنهما للبيع في العاصمة العراقية بغداد .. السلطات العراقية تمكنت من إحباط عملية بيع طفل عرضه أبوه وأمه للبيع في بغداد.

أب وأم يعرضان ابنهما للبيع

الاستخبارات العراقية تحركت فور رصد الواقعة، بنطاق العاصمة بغداد وتوصلت إلى معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفل رضيع للبيع مقابل 8 ملايين دينار وخاتم ذهب"، بحسب ما أورده موقع «السومرية نيوز» العراقي.

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