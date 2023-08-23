مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

أثار مقطع فيديو لأحد المغامرين دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تناوله فاكهة تنمو بفضل نبات يتغذى على جثث الموتى حسب قوله.

التين الشوكي الأحمر ودماء الموتى

وتناول المغامر، ويُدعى محمد شاهين، إحدى ثمار التين الشوكي الأحمر، الذي نما وسط المقابر بحسب إشارته في مقطع الفيديو، المنشور عبر قناته بـ"يوتيوب" قبل 10 أشهر.

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للمزيد حول ما فعله مغامر مصري يدعى محمد شاهين الذي تناول التين الشوكي الأحمر وسط المقابر وقال إنه يتغدى على دماء الموتى شاهد الفيديوجراف التالي: