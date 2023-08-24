هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

بعد وفاة والدة أحمد شيبة انخرط المطرب الشعبي في أعمال الخير والتصدق على روح والدته، وأخيرًا شارك صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهو يؤدي العمرة عن والدته، وطالبه البعض باعتزال الغناء والتقرب إلى الله.

أحمد شيبة في العمرة

أحمد شيبة كتب عبر إنستجرام: "لبيك اللهم عمرة عن أمي اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها جنتك يارب العالمين اللهم اقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

للمزيد حول وفاة والدة أحمد شيبة وصور أحمد شيبة في العمرة ونية اعتزاله الغناء خلال الفترة المقبلة، شاهد الفيديوجراف التالي: