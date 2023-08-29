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العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يتوقع زلزال أغسطس بسبب نشاط الهندسة القمرية .. بعد فترة من الهدوء، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس لتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 ريختر، بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع الكوكبين.

توقعات العالم الهولندي

وحذر العالم المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكدًا أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليًا ضخمًا وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني. 

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للمزيد حول توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بوقوع زلزال أغسطس المدمر بسبب نشاط الهندسة القمرية شاهد الفيديوجراف التالي:

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس زلزال زلزال أغسطس الهندسة القمرية

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