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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن على أنغام الموسيقى

فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. حالة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول مقطع فيديو لشخص يقرأ القرآن الكريم على أنغام الموسيقى.

فيديو قراءة القرآن على الموسيقى

ظهر شخص على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقرأ القرآن على أنغام الموسيقي، حيث أنه كان يعزف على العود، وهو يقرأ القرآن الكريم، وانتشر فيديو قراءة القرآن على الموسيقى على مواقع التواصل الاجتماعي.

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للمزيد حول حكم قراءة القرآن على الموسيقى وحقيقة فيديو قراءة القرآن على الموسيقى وماذا قالت عنه دار الإفتاء المصرية شاهد الفيديوجراف التالي:

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