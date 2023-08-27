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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

الطفلة نايا حنا ضحية
الطفلة نايا حنا ضحية السلاح المتفلت في لبنان

وفاة نايا حنا بسبب ظاهرة السلاح المتفلت في لبنان .. مرة جديدة يدفع الأبرياء ثمن السلاح المتفلت في لبنان وإطلاق الرصاص العشوائي.

وفاة نايا حنا

بعد 23 يومًا من إصابتها برصاص طائش، توفيت مساء السبت الطفلة نايا حنا، ابنة الـ7 سنوات التي قضت أيامًا صعبة بغيبوية داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

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