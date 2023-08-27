وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

وفاة نايا حنا بسبب ظاهرة السلاح المتفلت في لبنان .. مرة جديدة يدفع الأبرياء ثمن السلاح المتفلت في لبنان وإطلاق الرصاص العشوائي.

وفاة نايا حنا

بعد 23 يومًا من إصابتها برصاص طائش، توفيت مساء السبت الطفلة نايا حنا، ابنة الـ7 سنوات التي قضت أيامًا صعبة بغيبوية داخل أروقة المستشفى، ووُصفت حالتها بالصعبة.

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