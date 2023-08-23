أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

هل سيتم التجديد لـ أحمد فتوح وزيزو ومحمد صبحي في نادي الزمالك ؟ سؤال يشغل بال الكثيرين من عشاق الفارس الأبيض، الأمر الذي دعا حسن موسى، المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، لطمأنة جمهور نادي الزمالك على مستقبل فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الكبيرة التي يُواجهها.

أزمات نادي الزمالك

"موسى" أكد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني، أن حل مشاكل نادي الزمالك سيكون من داخل نادي الزمالك فقط، موضحًا أنه سيتم حل معظم الأزمات خلال أيام، وعلى رأسها التجديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي، بالإضافة إلى دفع جميع مستحقات أحمد سيد زيزو.

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