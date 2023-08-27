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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

مصرية توزع «ذهب»
مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها

حفلات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية .. منشور أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت سيدة مصرية وهي تحتفل بطلاقها من زوجها بطريقة لافتة للنظر.

حفلات الطلاق

في فيديو حفل الطلاق الذي انتشر بسرعة، ظهرت السيدة وهي تقف أمام كعكة ضخمة مكتوب عليها "طلاق سعيد.. مبروك الطلاق".

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للمزيد حول غرائب الأخبار وحفلات الطلاق وارتفاع معدل الطلاق في مصر وما فعلته السيدة التي أقامت إحدى حفلات الطلاق بعد تعرضها لـ الخيانة الزوجية شاهد الفيديوجراف التالي:

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