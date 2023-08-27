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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

وصلة رقص في حفل تكريم
وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بمقاطع فيديو متداولة لـ راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .

حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

والتقطت المقاطع من داخل مركز شباب قرية كفر منصور بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، خلال حفل تكريم أوائل الشهادة الثانوية، وأثارت جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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للمزيد حول حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في كفر منصور بمحافظة القليوبية وحقيقة فيديو الرقص المتداول شاهد الفيديوجراف التالي: 

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وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

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