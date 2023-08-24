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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسما شريف منير تحلق شعرها وتفاجئ المتابعين أمام الكاميرا.. ما القصة؟

أسما شريف منير تحلق
أسما شريف منير تحلق شعرها أمام الكاميرا

أسما شريف منير تحلق شعرها أمام الكاميرا .. نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو كشفت فيه عن سر حلاقتها لشعرها كاملًا.

أسما شريف منير تحلق شعرها

أسما شريف منير نشرت الفيديو وعلقت عليه قائلة: "شعري بقاله فترة بيقع جامد.. ده غير إنه من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص.. غير الغدة وتأثيرها عليه"، ليتركز البحث عن عبارة "أسما شريف منير إنستجرام".

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وتابعت أسما شريف منير: قرّرت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفس أخده، أبدأ من جديد وأحرر نفسي وأفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدًا بس حسسني بقوة وتفاؤل.

للمزيد حول فيديو أسما شريف منير تحلق شعرها أمام الكاميرا عبر إنستجرام وماذا قالت عن هذا التصرف شاهد الفيديوجراف التالي:

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