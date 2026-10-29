إنقاذ شاب بعد إصابته بنزيف وكسور في حادث تصادم بسوهاج

أصيب شاب من محافظة المنيا بإصابات بالغة؛ إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها؛ ما أسفر عن إصابته باشتباه نزيف بالبطن وكسر مضاعف بالساق اليمنى، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه اثناء سير سيارة يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، ومقيم بدائرة مركز أخميم، على الطريق الزراعي الشرقي، وأثناء مروره اختلت عجلة القيادة في يده، فاصطدمت السيارة بشاب من العقد الثاني من العمر، من أبناء محافظة المنيا، خلال عبوره الطريق.

وأسفر التصادم عن إصابة الشاب بإصابات متعددة، شملت الاشتباه في وجود نزيف بالبطن، وكسرًا مضاعفًا بالساق اليمنى، فضلًا عن سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسده، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وبسؤال شقيق المصاب، في العقد الثالث من العمر، أفاد بأن شقيقه كان يعبر الطريق لشراء بعض المتطلبات من أحد المحال التجارية، وفوجئ باصطدام السيارة به، متهمًا قائدها بالتسبب في وقوع الحادث وإصابته.

وفي المقابل، أفاد قائد السيارة بأن الاصطدام وقع بطريق الخطأ؛ نتيجة ملابسات الحادث أثناء سيره بالطريق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتعامل مع الحادث وفحص ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.