دون إصابات .. التفاصيل الكاملة لانهيار منزل في إحدى قرى أبوقرقاص

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لواقعة انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، ولم يسفر الانهيار عن وقوع اية إصابات بشرية واسفر عن تلف محتويات المنزل ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن ولم يسفر الانهيار عن وقوع اية إصابات بشرية ،بينما اسفر عن تلف محتويات المنزل ، وعلي الفور انتقل الاجهزة المعنيه الي موقع العقار وتم فصل المرافق ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفي سياق متصل ناشد اهالي القرية برفع الانقاض لعدم قدرة صاحب المنزل علي تحمل نفقات عملية الرفع، موضحين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمتلك الإمكانات المادية التي تمكنه من تحمل تكلفة رفع الأنقاض.

