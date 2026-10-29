قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة ولا مشكلة طبية.. سر استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة معادية
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة
كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا مجهولًا باتجاه الساحل الشرقي
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الخميس
بعد الموافقة على 17 قرارًا حكوميًا.. مدبولي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالسويس اليوم
السجن 5 سنوات ومصادرة الممتلكات.. حكم غيابي جديد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي
ترامب: انقطاع إمدادات الكهرباء يعرقل تصنيع المسيرات في إيران
الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية
تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقلبات الإمدادات العالمية
كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون إصابات .. التفاصيل الكاملة لانهيار منزل في إحدى قرى أبوقرقاص

انهيار منزل
انهيار منزل
ايمن رياض

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لواقعة انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، ولم يسفر الانهيار عن وقوع اية إصابات بشرية واسفر عن تلف محتويات المنزل ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن ولم يسفر الانهيار عن وقوع اية إصابات بشرية ،بينما اسفر عن تلف محتويات المنزل ، وعلي الفور انتقل الاجهزة المعنيه الي موقع العقار وتم فصل المرافق ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفي سياق متصل ناشد اهالي القرية برفع الانقاض لعدم قدرة صاحب المنزل علي تحمل نفقات عملية الرفع، موضحين أنه  من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يمتلك الإمكانات المادية التي تمكنه من تحمل تكلفة رفع الأنقاض.
 

المنيا أبوقرقاص قرية انهيار منزل اصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

عملة 1000 جنيه مصري

مطالبات بإصدار عملات 500 و1000 جنيه.. ما موقف البنك المركزي؟

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الفنان محمد نور مع أوركيد سامي

مفاجآت مع واما في الصيف.. محمد نور يكشف لصدى البلد تفاصيل ميني ألبوم «معاك»

الفنانة العراقية مريم غريبة

بعد غياب عامين.. مريم غريبة تعود إلى الدراما بمسلسل «انكسار» وتستعد لبطولة عمل عربي مشترك

افتتاح مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

افتتاح مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا بجامعة السويس وتكريم وفاء عامر وهاني رمزي وأحمد بدير

بالصور

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد