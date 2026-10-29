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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إقالة ضابط كبير في وزارة الدفاع الأمريكية من منصبه بشكل مفاجئ

الفريق بريت سيلفيا
الفريق بريت سيلفيا
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم إعفاء جنرال بارز في وزارة الدفاع الأمريكية “ البنتاجون”  من منصبه الرفيع بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد تقاعد الآن، وفقاً لمصدرين مطلعين على الوضع.

وبحسب صحيفة “abc” الأمريكية، فقد  كان الفريق بريت سيلفيا يشغل منصب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة؛ وهو منصب حيوي يُعنى بالتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، ويُعرف في المصطلحات العسكرية بـ "J-5".

وذكر أحد المصادر أن إعفاء سيلفيا من منصبه جاء بسبب "فقدان الثقة". 

وعقب هذا القرار، تقاعد سيلفيا من الجيش الأمريكي، وذلك بعد أن أمضى 11 شهراً في هذا المنصب.

ويُعد سيلفيا أحدث مسئول عسكري رفيع المستوى يتم إعفاؤه أو تهميشه خلال فترة تولي بيت هيجسيث منصب وزير الدفاع.

وأشار أحد المصادر إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قرار إعفاء سيلفيا قد صدر عن هيجسيث أم عن الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة: "يعرب رئيس الهيئة، وهيئة الأركان المشتركة، والقوات المشتركة عن خالص امتنانهم للفريق بريت سيلفيا وعائلته على 32 عاماً من الخدمة المتميزة التي قدموها لوطننا".

وأضاف المتحدث: "نتمنى له ولعائلته كل التوفيق في مسيرتهم نحو فرص جديدة وفصول قادمة في حياتهم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان اسم سيلفيا لا يزال مدرجاً كمدير لمكتب التخطيط على الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان المشتركة، لكن الموقع يظهر الآن اسم اللواء مارك إتش سلوكوم، الذي يشغل منصب نائب المدير، فقط. 

وتُعدّ المديرية الخامسة (J-5) واحدةً من أهم المديريات في هيئة الأركان المشتركة، إلى جانب مديرية العمليات (J-3) المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية.

في العام الماضي، أُبعد جنرالان بارزان في الجيش، كانا يخدمان ضمن هيئة الأركان المشتركة، واضطرا إلى التقاعد مبكراً؛ ومن بينهما سلف "سيلفيا" المباشر في منصب مدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات (J-5)، الفريق جوزيف "جي بي" ماكغي، الذي تقاعد في أكتوبر الماضي.

وكان ماكجي قد رُشِّح في عهد إدارة بايدن لتولي منصب مدير هيئة الأركان المشتركة، لكن إدارة ترامب لم تتبنَّ هذا الترشيح. ونظراً لعدم توفر مناصب أخرى تناسب رتبته كجنرال (من فئة ثلاث أو أربع نجوم)، فقد اضطر إلى التقاعد.

كما تقاعد مبكراً في العام الماضي الفريق دوغلاس سيمز، الذي كان يشغل منصب مدير هيئة الأركان المشتركة، وكان يُتوقع على نطاق واسع أن يترقى ليحصل على نجمته الرابعة.

البنتاجون هيئة الأركان المشتركة الجيش الأمريكي بيت هيجسيث بايدن ترامب

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