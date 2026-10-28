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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمّت 14 تخصصًا.. جامعة المنيا تطلق قافلة تنموية بقرية السنارية

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أطلقت جامعة المنيا قافلة تنموية متكاملة بقرية السنارية بمركز أبو قرقاص، لتوفير الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 425 مواطنًا في 14 تخصصًا طبيًا، بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين من كليتي الطب والصيدلة، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان .

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، أن القوافل التنموية تمثل أحد المسارات المهمة التي تتبناها الجامعة لترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى خدمات مباشرة تصل إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والطبية والعلمية في دعم جهود التنمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها.

أوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة عكست تكامل الخدمات الطبية والتوعوية، من خلال الجمع بين الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب نشر الثقافة الصحية بين المواطنين، مؤكدًا استمرار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ القوافل التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي وتحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتوعية الصحية قدمها طلاب كلية الطب من خلال الجمعية العلمية لطلاب الطب، تناولت موضوعات الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، والرعاية الصحية للأم بعد الولادة الطبيعية والقيصرية، بهدف رفع الوعي الصحي وتصحيح الممارسات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة

المنيا قافلة طبية الكشف

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