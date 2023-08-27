قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن .. ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مساء الخميس، بعد أن تسببت بوقوع حادث سير أدّى إلى وفاة شخصين، وإصابة آخرين، جراء تجاوزها الإشارة الحمراء.

حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

حسابات كويتية عبر منصة “إكس، تويتر سابقًا” أنه تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول.

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