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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

فاطمة المؤمن
فاطمة المؤمن

حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن .. ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مساء الخميس، بعد أن تسببت بوقوع حادث سير أدّى إلى وفاة شخصين، وإصابة آخرين، جراء تجاوزها الإشارة الحمراء.

حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

حسابات كويتية عبر منصة “إكس، تويتر سابقًا” أنه تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول.

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للمزيد حول حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن وتسببها في مصرع 3 أشخاص وماذا قالت شقيقتها المحامية شاهد الفيديوجراف التالي:

فاطمة المؤمن حادث الفاشينستا الكويت حوادث مرور

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