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تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقلبات الإمدادات العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع مخزونات النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقلبات الإمدادات العالمية

النفط
النفط

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2026، لتواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، في مؤشر يسلط الضوء على تطورات معروض الخام وحركة الصادرات والواردات في أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا للبيانات المنشورة يوم الأربعاء 28 أكتوبر، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل، لتسجل 410.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة طفيفة في المخزونات بنحو 15 ألف برميل.

ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض المخزونات بنحو 3.06 مليون برميل خلال الأسبوع السابق، ما يعكس استمرار السحب من مخزونات الخام التجارية الأمريكية، مع ضرورة النظر إلى بقية مؤشرات السوق لتحديد مدى تأثير هذه التطورات على أسعار النفط.

وعلى صعيد حركة التجارة، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 4.85 مليون برميل يوميًا، بينما تراجعت واردات الخام الصافية بنحو 796 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة

وفي المقابل، كشفت البيانات عن تحركات متباينة في مخزونات المنتجات النفطية المكررة؛ إذ ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 3.9 مليون برميل، لتصل إلى 209.2 مليون برميل، خلافًا لتوقعات المحللين التي أشارت إلى احتمال انخفاضها.

في المقابل، تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.5 مليون برميل، لتسجل 102.8 مليون برميل، بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المنتجات، بحسب البيانات الرسمية

كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي الأمريكية بنحو 0.6 نقطة مئوية، لتصل إلى 92.8% من إجمالي طاقتها التشغيلية، فيما تراجع إجمالي المنتجات النفطية الموردة إلى السوق، وهو أحد المؤشرات المستخدمة لتقدير الطلب، بنحو 1.02 مليون برميل يوميًا، إلى 20.21 مليون برميل يوميًا، حسب رويترز.

عادةً ما يؤدي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع إلى دعم أسعار النفط، باعتباره مؤشرًا محتملًا على تشدد المعروض، لكن تأثيره النهائي يعتمد على عوامل أخرى، تشمل مستويات الإنتاج والطلب العالمي وحركة الصادرات والتطورات الجيوسياسية.

وفي تعاملات الأربعاء، حافظت العقود الآجلة للنفط على مكاسبها عقب صدور البيانات؛ إذ سجل خام برنت 115.66 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 102.38 دولار، وفق الأسعار التي أوردتها رويترز خلال التداولات وفق رويترز.

و تظل تطورات المخزونات الأمريكية أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها المستثمرون لتقييم توازن سوق الطاقة، دون أن تكون وحدها كافية لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
 

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