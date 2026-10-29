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السجن 5 سنوات ومصادرة الممتلكات.. حكم غيابي جديد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السجن 5 سنوات ومصادرة الممتلكات.. حكم غيابي جديد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي

المخرج الإيراني جعفر بناهي
المخرج الإيراني جعفر بناهي


أصدرت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي، مع مصادرة ممتلكاته وفرض قيود على سفره ونشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنه محاميه مصطفى نيلي، ونقلته وسائل إعلام دولية.

وتضمن الحكم مصادرة الأصول المنقولة وغير المنقولة للمخرج الإيراني، إلى جانب منعه من السفر إلى الخارج واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة عامين، في حين لم تعلن السلطات الإيرانية، حتى الآن، تفاصيل رسمية بشأن التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار قرارها.

وقال نيلي إن بناهي لم يُخطر بموعد جلسة المحاكمة، مشيرًا إلى أن أوراق القضية أظهرت وجوده خارج إيران وقت نظرها. ويأتي ذلك رغم عودته إلى البلاد في مارس الماضي، ومثوله أمام جهة تحقيق في أغسطس، لكن في قضية منفصلة عن الحكم الأخير.

وبحسب ما أورده محامي المخرج، لم يتعرف بناهي إلى صدور الحكم إلا بالمصادفة، بعدما لاحظ تجميد حساباته المصرفية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفعه إلى التواصل مع محاميه للتحقق من أسباب الإجراء.

وتوجه نيلي إلى مكتب تنفيذ الأحكام التابع للنيابة المختصة بالثقافة والإعلام في طهران، حيث اكتشف صدور الحكم الغيابي بحق موكله، وما تضمنه من عقوبات إضافية تتعلق بالممتلكات والسفر والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد جعفر بناهي من أبرز المخرجين الإيرانيين على الساحة السينمائية الدولية، وسبق أن واجه قيودًا قضائية على نشاطه الفني، فيما حظيت أعماله باهتمام واسع في المهرجانات السينمائية العالمية.

محكمة الثورة العاصمة الإيرانية طهران المخرج الإيراني جعفر بناهي إيران

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